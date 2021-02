Prefeito do Rio, Eduardo Paes cumpriu agenda na Cidade das Artes na manhã deste sábado Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 20/02/2021 12:05 | Atualizado 20/02/2021 15:15

Rio - Em reunião com subprefeitos e responsáveis por regiões administrativas, neste sábado, na Barra da Tijuca, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou que a cidade irá receber novas doses da vacina nesta terça-feira. Segundo ele, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, esta em conversa com a Secretaria de Estado de Saúde e já prepara um novo cronograma para a retomada da vacinação.



"Ao longo das últimas duas semanas, infelizmente tinha a previsão de chegada de vacinas, mas isso não aconteceu, então a gente prefere ter a vacina em mãos, para, com elas em mãos, anunciar o planejamento novo", disse.



O prefeito comentou ainda que a expectativa é que as novas remessas garantam ao município a vacinação de todos os idosos acima de 60 até o início de abril. "Seria incrível. A prefeitura está pronta. Tem capacidade para vacinar em escala", projeta.



Reunião com subprefeitos



A confirmação da chegada foi dada durante evento na Cidade das Artes, onde a prefeitura do Rio alinhou novas diretrizes com os 51 chefes e equipes de Regiões administrativas da cidade e 8 subprefeituras. Uma das novidades é a nova descrição das regiões, que agora passam a se chamadas de Gestões Executivas Locais.



"A gente quer cada vez mais um modelo de governo descentralizado, próximo das pessoas. A gente está iniciando esse novo modelo de gestoe executivo local. Então, essa é uma primeira reunião com o time que estava na ponta da prefeitura articulando a prestação de serviços públicos. Eles são a porta de entrada da prefeitura", explicou o prefeito.



Segundo ele, o número de áreas e gestões subiu de 33 para 51, o que deve ampliar o alcance do município a demandas locais. "Fizemos isso sem elevar o custo se operação. A ideia é que isso gere um olhar mais atencioso", conclui.