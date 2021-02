Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/02/2021 15:43 | Atualizado 18/02/2021 17:39

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), informou, nesta quinta-feira, que enviará na semana que vem à Câmara Municipal o prometido pacote de austeridade com um conjunto de medidas econômicas, como as reformas tributária e da previdência. Paes confirmou ainda que, junto com essas propostas, também chegará ao Legislativo o projeto para armar a Guarda Municipal