Por Larissa Soares*

Publicado 22/02/2021 07:00 | Atualizado 22/02/2021 15:04

Como diz a música Mundo Novo, do cantor Xande de Pilares, "A roda forma, cerveja gelada / A galera animada e a rapaziada / Toda empolgada começou a cantar". A cerveja pode ser substituída pelo chope, muito amado nas festas pelo Rio. E é nisso que um empresário de Austin, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, apostou quando trouxe uma nova bebida de São Paulo.

Durante uma viagem, Helbert Neiva, de 43 anos, conheceu o Chopp Votus e seus fabricantes. Como sempre esteve dentro do negócio de cervejaria, Fábio Spinato e Alexander Medeiros, gerentes comerciais da empresa, e Roberto Souza, diretor geral, enxergaram em Helbert a chance de expandir trazendo o chope para o Rio de Janeiro. Hoje, o empresário é representante da Votus na Baixada Fluminense e na Costa Verde do Rio. "Minha preocupação é sempre oferecer um atendimento de qualidade", afirma ele.

Atualmente, a Votus fabrica cervejas tipo Pilsen e a produção fica em Diadema, São Paulo. A empresa distribui, com exclusividade, chopes e cervejas para a sede em Nova Iguaçu. A proposta da cervejaria é atender todo o Rio de Janeiro com o mesmo padrão de qualidade.

A bebida vem ganhando espaço e chamando atenção de consumidores de chopp pela excelência e qualidade. E, o melhor, com preço que cabe no seu bolso. "Fornecemos para bares e restaurantes. Trabalhamos com nossas próprias chopeiras, esse é o nosso diferencial", revela o empresário.

E o dono da música que abre essa matéria, não podia deixar de experimentar a bebida e dar a sua opinião, compondo uma rima exclusiva para o produto. "Vou na diretoria da Votus, que é um caso sério. Vou tomar um chope gelado, porque sou compositor. É a melhor pedida pra quem 'tá' sentindo muito calor. Dá uma espumada que é pra refrescar o coração. Choperia da Votus é a melhor opção", brinca o cantor.

A digital influencer Beatriz Ximenes, de 22 anos, também é só elogios para o chope. "Se existe Chopp mais gostoso do que a Votus, eu desconheço!", completa.

De acordo com Helbert, a empresa cervejaria está há 15 anos no mercado, começou com cervejas artesanais. Porém, recentemente, foi comprada e passou a ser produzida de forma industrial. O Chopp Votus é a novidade do pedaço, com apenas um ano de lançamento. "Hoje, a Votus é uma cervejaria Pilsen. Desde 2020 estamos comercializando ele aqui no Rio. A empresa não entrega para bares, ou restaurantes. Esse é um trabalho oferecido pelas distribuidoras."

*Estagiária sob supervisão de Karina Fernandes