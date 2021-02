Homem praticou o furto no Aeroporto Tom Jobim - Galeão Reprodução vídeo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 21:49 | Atualizado 19/02/2021 21:59

Rio - Policiais da delegacia do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, prenderam, nesta sexta-feira, um homem de 28 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de furtar R$ 5 mil de uma turista chilena. De acordo com as investigações, o criminoso era empregado terceirizado do aeroporto e não teve o nome divulgado.



Agentes foram até onde mora o funcionário e conseguiram recuperar o dinheiro e outros pertences da vítima. O suspeito responderá pelo crime de furto.