Publicado 20/02/2021 15:07

Rio - Um integrante da organização criminosa liderada por Wellington da Silva Braga, o 'Ecko", foi preso, nesta sexta-feira, em Campo Grande, na Zona Oeste. O miliciano é condenado por extorsão mediante sequestro. O grupo criminoso é responsável por diversas atividades ilícitas em bairros da Zona Oeste do Rio.

Os agentes da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (PolinterDC) localizaram o acusado na casa de familiares. Ele era responsável por ameaçar, agredir vítimas e extorquir desafetos do grupo criminoso.

O criminoso foi acusado de ser responsável por sequestrar uma vítima em uma loja, no Recreio dos Bandeirantes, levar até um shopping em Campo Grande e realizar vários saques e compras com os cartões dela durante o trajeto. Ela ainda foi obrigada a pagar um determinado valor para ser solta.



"A Polícia Civil tem feito diversas operações para prisão de milicianos. A DC-Polinter continuará a realizar essas ações para prender bandidos e, desta forma, contribuir para diminuição do número de crimes", afirmou o titular da unidade, delegado Mauro Cesar.