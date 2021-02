Novos sintomas para o coronavírus Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 571.434 confirmados e 32.167 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.250 novos casos e 122 mortes. Entre os casos confirmados, 535.888 pacientes se recuperaram da doença e 2.661 possíveis casos estão sendo investigados.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 60,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40,7%.

Rio investiga 13 possíveis casos da variante

As autoridades sanitárias descobriram que um grupo de pessoas se reuniu em janeiro em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, e podem ter sido contaminadas com uma das novas cepas. Um dos pacientes, já com a confirmação de contaminação do novo variante alguns dias antes de manifestar os sintomas, esteve em uma reunião de família, no dia 17 de janeiro, em Nova Friburgo, com oito pessoas. As equipes de Vigilancia Sanitária do Estado descobriram que o dono da casa onde rolou o encontro foi diagnosticado com Covid-19 um dia após a reunião.