Incêndio atingiu apartamento no Engenho Novo Reprodução WhatsApp O Dia (21 98762-8248)

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 07:48

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento na rua Araújo Leitão, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo. Três pessoas precisaram ser atendidas por inalação de fumaça, mas nenhum dos casos foi grave. As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Grajaú foi acionado às 03h30, contando com a ajuda de bombeiros do quartel do Méier. O incêndio só foi extinto às 05h, e a madrugada foi de tensão para os moradores do local.

Por volta das 04h, os bombeiros tomaram ciência de dois moradores que estavam presos no apartamento ao lado do que estava pegando fogo, sem conseguir sair. Edson, de 67 anos, e Mário, de 64, foram resgatados 40 minutos depois e levados até uma ambulância. Além deles, outra moradora, Ana, de 51 anos, também precisou ser atendida. Os três inalaram muita fumaça, mas se recuperaram na própria ambulância e não houve necessidade de serem encaminhados a um hospital.

Em sua última atualização, o Corpo de Bombeiros informou que, às 06h30, estava terminando de fazer o resfriamento no local, após ter conseguido extinguir o incêndio às 05h.