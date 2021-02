Fiocruz confirmou a chegada de dois milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca Daniel Castelo Branco

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou, no início da tarde desta segunda-feira, que irá receber, nesta terça-feira, o lote com dois milhões de vacinas prontas do Instituto Serum, um dos centros produtores da AstraZeneca na Índia.

A iniciativa é parte de uma estratégia paralela à produção de vacinas a partir da chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), com o objetivo de contribuir com o fornecimento de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). A campanha de vacinação contra o coronavírus foi suspensa em algumas cidades do País devido à falta de imunizante.

Sobre as novas doses, a Fiocruz ainda não divulgou horário da chegada ou detalhes da logística. Além das doses prontas, a Fiocruz informou que está previsto para o próximo sábado, a chegada de mais dois lotes de IFA, com o equivalente de insumo para produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina.