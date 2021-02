Prefeitura inaugura Espaço Cazuza Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio / Fernando Maia

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:49 | Atualizado 24/02/2021 15:56

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) e a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, inauguraram nesta quarta-feira o novo local para cuidar das crianças acolhidas pela Prefeitura do Rio, o Espaço Cazuza, em Laranjeiras. Localizado no endereço da Sociedade Viva Cazuza, o centro é voltado para o atendimento à primeira infância, que compreende crianças de zero a oito anos.

"É com muita alegria que entregamos este espaço, cuidando de uma nova geração de crianças que precisam tanto da nossa atenção e carinho. Não dá para olhar esses bebês lindos como uma estatística. A gente tem que olhar para a história, para a vida de cada um deles. Isso diferencia muito a ação da Secretaria de Assistência Social. Você pode até construir uma política pública em escala, mas no final, vai olhar para o drama de cada indivíduo que aqui está", afirmou o prefeito.



O Centro de Formação para a Primeira Infância vai desenvolver um trabalho inédito na Prefeitura do Rio, voltado para os profissionais da Assistência Social envolvidos nos cuidados com essa faixa etária. O trabalho será multidisciplinar e inspirado na abordagem Pikler, desenvolvida pela pediatra austríaca Emmi Pikler no pós-guerra e considerada referência mundial no assunto.



"Além desses dois abrigos, nós estamos inaugurando o centro de pesquisa Pikler, que é uma filosofia de vida para a criança. A cidade do Rio inaugura esse trabalho no Brasil, feito na Europa inteira e que aqui alguns poucos espaços fazem. É simplesmente entender que a criança tem que ser tratada para ser feliz e amada. É tratar o acolhimento com amor, é isso que a gente inaugura hoje", disse Laura.

Publicidade

As unidades vão oferecer 33 vagas, 20 para crianças entre zero e três anos e 13, para crianças de quatro a oito anos, inclusive grupos de irmãos. Crianças maiores ainda vão poder frequentar os espaços do clube Fluminense, em Laranjeiras, vizinho ao espaço.

Proposta inovadora



A abordagem Pikler promove o estabelecimento de vínculos entre cuidadores e crianças, e o desenvolvimento da motricidade livre, com brinquedos e objetos que estimulam a atenção das crianças, fazendo com que elas ganhem posições e movimentos de forma espontânea. O trabalho com a filosofia Pikler foi elogiado por Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, juiz da 4ª Vara Regional da Infância, Juventude e Idoso, presente na inauguração.



"É com muita alegria que o poder judiciário vê esse espaço, atendendo a priorização absoluta do mandamento constitucional da criança e do adolescente. Temos aqui um trabalho para a primeira infância, o momento da vida que é a maior janela de desenvolvimento do ser humano. Esse trabalho com método Pikler é muito inovador, um estudo muito aprofundado. Porque não basta só o coração, mas da técnica também, senão corremos o risco de cair no amadorismo. E nossas crianças e adolescentes merecem nosso coração, amor e profissionalismo", disse.



Nessas unidades, cada uma tem seu cuidador ou cuidadora de referência, ou seja, cada criança sabe quem é o adulto com quem pode contar. A abordagem começou a ser implantada na unidade Ana Carolina, que funcionava em Ramos, e o objetivo da Prefeitura do Rio é transferi-la para todas as demais.