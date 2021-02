Secretaria de Habitação entrega cheques do auxílio habitacional às últimas 39 famílias afetadas por incêndio Thiago Freitas / Divulgação / SMH

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:46

Rio - A Secretaria Municipal de Habitação, através da sua Coordenadoria de Ações Sócio-Habitacionais, entregou, nesta quarta-feira (24), os cheques de R$ 400 referentes ao primeiro pagamento do Auxílio Habitacional Temporário (AHT) às últimas 39 famílias desabrigadas da ocupação Unidos Venceremos, na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz, Zona Oeste da cidade.



Um decreto da Prefeitura do Rio já havia autorizado, em caráter excepcional, o pagamento do benefício – feito em 20 de janeiro – a outras 146 famílias atingidas pelo incêndio que destruiu, no dia 14 daquele mês, as moradias improvisadas da ocupação. Com esses novos beneficiários, a SMH passa a atender 185 famílias que tiveram seus casos sociais minuciosamente analisados e aprovados.



A estudante Joice de Paula, que morava com os dois filhos na ocupação e cursa Manutenção e Suporte de Computadores na UFRJ, está entre os 39 beneficiários que receberam o cheque referente ao primeiro pagamento do auxílio.



Beneficiária Joice de Paula Thiago Freitas / Divulgação / SMH

"Perdemos tudo no incêndio e agora vem aquela esperança maravilhosa de que vamos conseguir uma moradia digna com esse benefício", disse.



Jeremias Santos, Coordenador de Ações Sócio-Habitacionais da SMH, ao lado do beneficiário Alessandro Arlindo Fraga Thiago Freitas / Divulgação / SMH

Alessandro Arlindo Fraga, faxineiro, morava sozinho na região e está provisoriamente na casa de colegas. Com o auxílio habitacional, disse ter fé de que vai viver em melhores condições. "Agora me sinto como um cidadão, que merece e vai ter uma moradia digna", concluiu.

No último dia 15 de fevereiro, 58 famílias atingidas pelo incêndio que destruiu a ocupação "Unidos Venceremos", em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, voltaram a ficar desabrigadas na última sexta-feira (12) e sem ajuda da Prefeitura do Rio . Os moradores estavam alojados em um galpão cedido por uma igreja da região desde o dia 14 de janeiro, mas o local precisou iniciar uma obra que já estava planejada.