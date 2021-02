Por O Dia

Publicado 24/02/2021 18:07

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (24), 577.183 confirmados e 32.574 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.908 novos casos e 171 mortes. Entre os casos confirmados, 540.979 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 60,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 42.7%.



Prefeitura retoma vacinação de idosos

Após a chegada de duas milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca nesta terça (23), o município do Rio retoma parcialmente a campanha de vacinação , começando o início da aplicação de doses nesta quinta-feira (25) com a aplicação em idosos de 82 anos. A imunização vai ocorrer até sábado e não há previsão para a continuidade da campanha. Especialistas apontam riscos devido a lentidão do processo.Nesta quinta, pessoas com 82 anos serão vacinadas, na sexta-feira (26), idosos com 81 anos, e sábado, 80. As informações foram anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais."A Secretaria Municipal de Saúde está recebendo novos aportes das vacinas e, com isso, vamos retomar o calendário de vacinação. Na quinta e na sexta-feira, todas as unidades de Atenção Primária e alguns pontos extras estarão aplicando a vacina, além de dois postos no sistema drive thru, na UERJ e no Parque Olímpico. No sábado, além das unidades de saúde, teremos nove postos drive thru", disse o superintendente de Vigilância em Saúde do município, Márcio Garcia.