Delegado ameaça motoboy apontando arma para o rosto do entregador Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 20:01 | Atualizado 24/02/2021 20:02

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o delegado da Polícia Civil Luiz Augusto Mattos Braga por lesão corporal, constrangimento ilegal e por exigir cumprimento de obrigação sem amparo legal. Luiz ameaçou e forçou sua arma contra a boca de um entregador que estava com a motocicleta estacionada em uma vaga que o delegado desejava utilizar

No dia 6 de novembro de 2020, imagens do circuito interno de um restaurante em Copacabana, na Zona Sul flagraram o momento em que o delegado coloca a arma na boca do motoboy. Segundo testemunhas, o homem ameaçou os entregadores porque queria estacionar o carro em uma vaga ocupada pelos motociclistas.

O carro do policial, um sedã preto, aparece nas imagens parado com o alerta ligado, em fila dupla, ao lado do local onde os entregadores estavam parados.

O MPRJ pediu ainda a proibição ao denunciado de manter contato com as vítimas dos crimes e das testemunhas, além da suspensão do exercício de função policial e do porte de arma.