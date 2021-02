O grupo tinha um caderno de instruções de como aplicar os golpes de forma efetiva. Divulgação

Rio - Uma organização criminosa foi presa por agentes da 38ª DP (Brás de Pina) nesta quarta-feira (24), acusada de aplicar golpes em beneficiários e pensionistas do INSS. O grupo realizava empréstimos nos nomes das vítimas, alegando que elas teria direito a receber um '14º salário'.

Durante a ação, vinte pessoas foram presas em um escritório em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e autuadas pelos crimes de estelionato e organização criminosa.

Segundo informações da Polícia Civil, os golpistas tinham uma listagem dos pensionistas e beneficiários para entrar em contato. O grupo costumava ligar para as vítimas questionando se elas já teriam recebido uma carta denominada pelos estelionatários como 'Resgate de Margem', que supostamente daria o direito de receber o 14º salário.

Os golpistas utilizavam o nome de uma 'empresa fantasma' chamada Safira consultoria, e afirmavam ser terceirizados do banco para oferecer um 'retorno emergencial' aos aposentados que não tiveram direito ao auxílio. Ao final do atendimento, eles marcavam uma visita à casa das vítimas e, em seguida, as induziam a assinar documentos, que na verdade eram empréstimos consignados que iriam direto para a contas da quadrilha.

As investigações, conduzidas pelo Delegado Maurício Mendonça, titular da 38ª DP (Brás de Pina), partiram da queixa de uma vítima que teria perdido R$ 30 mil para os golpistas.

Segundo Mendonça, um ofício foi enviado a Polícia Federal para investigar o eventual desvio das informações cadastrais de pensionistas e beneficiários do INSS. Com os golpistas foram achados uma série de dados, inclusive dados bancários, das vítimas.

Em nota, a assessoria do INSS informou que 'os dados dos segurados são sigilosos, protegidos por lei, e que nenhum servidor tem autorização para repassá-los. E que quando comprovada a participação de servidor público em atos ilícitos, o mesmo está sujeito a sanções administrativas e penais previstas em lei. Vale destacar que, como medida de segurança, uma força-tarefa, composta pelo Ministério Público, Polícia Federal e INSS, atua de forma permanente na apuração e no combate a fraudes. Além disso, o INSS realiza o monitoramento constante dos sistemas, em parceria com a Dataprev, para que seja assegurado o sigilo das informações dos segurados da autarquia.'

No escritório do grupo foram encontrados diversos cadernos com instruções de como os 'consultores' deveriam prosseguir para aplicar os golpes de forma efetiva.

O que fazer para não cair em golpes?

O Delegado Maurício Mendonça, titular da 38 ª DP, recomenda alguns atitudes e medidas de segurança para que o beneficiário não seja lesado por golpistas, confira abaixo:

- Sempre desconfie de qualquer benefício do INSS que não seja tratado dentro de uma agência do órgão;

- Na dúvida, procure orientação com o gerente da sua conta bancária;

- Jamais transfira qualquer valor para terceiros, mesmo que seja para empresas.





