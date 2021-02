Polícia Civil apreende munições que seriam levadas para bandidos de comunidade da Zona Norte Divulgação/PCERJ

Publicado 25/02/2021 11:02

Rio - Policiais Civis da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam dois homens, nesta quarta-feira, pelos crimes de porte de munição de uso permitido e associação ao tráfico de drogas. Mil munições calibre 9 milímetros escondidas no para-choque de uma kombi estavam sendo transportada do Complexo do Alemão para a comunidade da Kelson’s, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio.

Após um mês de investigação e monitoramento, os policiais levantaram informações por meio do setor de inteligência da unidade e conseguiram localizar a dupla.



Segundo a Polícia Civil, os dois presos foram encaminhados a uma unidade prisional e ficarão à disposição da Justiça.