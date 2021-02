Morro dos Prazeres, Santa Teresa Agência Brasil

Publicado 25/02/2021 15:00 | Atualizado 25/02/2021 15:02

Rio - Um suspeito de tráfico ficou ferido após trocar tiros com a polícia nesta quinta-feira, em Santa Teresa, na Região Central do Rio. De acordo com a PM, equipes da UPP Prazeres/Escondidinho realizavam policiamento na Rua Gomes Lopes quando foram alvo de disparos de criminosos.

Segundo a corporação, uma pistola foi apreendida. A ocorrência ainda está em andamento.

Criminosos atacaram policiais da #UPP em Santa Teresa, na Rua Gomes Lopes. Houve reação por parte dos militares, que acabaram deixando um criminoso ferido. Com ele, uma arma de fogo foi apreendida. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/iGSrR8n5n1 — @pmerj (@PMERJ) February 25, 2021