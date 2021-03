Governador em exercício, Cláudio Castro Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 01/03/2021 12:12 | Atualizado 01/03/2021 13:20

Rio - O governador em exercício do Rio, Claudio Castro, participou da cerimônia de lançamento do projeto de celebração dos 90 anos do Cristo Redentor, na manhã desta segunda-feira. Em entrevista a imprensa, ele contou que acredita que o avanço da vacinação no estado garantirá uma vida '100% normal ou em um grau de normalidade muito grande' até outubro, mês que será realizada a comemoração do monumento.

"A gente crê que vai ser o ano da retomada. Eu acredito muito que nos próximos 60 dias esse processo de vacinação já vai estar muito mais acelerado, principalmente com a produção da Fiocruz e com o Butantan aqui, e com a produção do IFA no Brasil, vai acelerar de vez mesmo. Eu creio que até setembro, já possamos ter uma vida 100% normal ou em um grau de normalidade muito grande. Com certeza esses 90 anos do Cristo Redentor vão se o símbolo da retomada do Rio e do país inteiro", falou.

Durante a cerimônia, o governador em exercício também falou sobre a esperança de 'vida normalizada' e sobre as medidas de prevenção contra a covid-19.

"A gente está nessa torcida, é óbvio que a torcida é uma, mas a prática a gente vai vendo no dia a dia. A gente tem essa torcida para que até setembro, outubro, a gente possa ter a vida normalizada, mas se não tiver, as precauções continuam, com certeza. A gente tem esperança, porque se não a gente não vive nesse mundo tão difícil. Alguns cuidados, sinceramente, acho que vieram para ficar, álcool gel, a gente ter esse cuidado com a higiene, talvez, tenha sido até um grande aprendizado que a nação inteira teve".

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro