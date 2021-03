Lançamento da Festa dos 90 Anos do Cristo Redentor Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 01/03/2021 13:44 | Atualizado 01/03/2021 13:49

Rio - O Santuário Cristo Redentor lança nesta segunda-feira, dia do aniversário de 456 anos da cidade do Rio de Janeiro, a Festa dos 90 Anos do monumento, que acontecerá entre os dias 9 a 17 de outubro deste ano, na Marquês de Sapucaí. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, o governador em exercício, Cláudio Castro, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, o senador estadual do Rio, Flávio Bolsonaro, e o Ministro do Turismo, Gilson Machado, estiveram presentes no evento.

fotogaleria

Publicidade

“Dia de gratidão, dia de aniversário da cidade. Estamos preparando muita festa. Se Deus quiser, todo mundo vai estar vacinado até outubro. A festa é para todos”, disse o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta.

As festividades em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor terão como eixo norteador o Desenvolvimento Sustentável. As ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo da festa é deixar um legado socioambiental e educativo como referência aos cariocas.

Publicidade

“Ao longo dos seus 90 anos, o Monumento do Cristo Redentor sempre se destacou no cenário nacional e internacional como porta de entrada do turismo brasileiro, maior monumento em art déco do mundo e Santuário católico. Chegou a hora de celebrarmos tudo o que ele representa para o povo brasileiro e o mundo inteiro. Por isso vamos fazer uma grande festa, com atividades religiosas, sociais e culturais”, afirmou o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

Durante o ano, haverá atividades previstas em preparação aos 90 anos do Cristo Redentor. No dia 5 de junho, dia mundial do Meio Ambiente, acontecerá o “Dia da Geral”. Será um grande mutirão de limpeza da cidade que envolverá os cariocas, contando com o apoio da Arquidiocese e diversas instituições.

Publicidade

“A festa do Cristo Redentor certamente será uma festa do povo, uma festa que vai viabilizar ações em torno da cidadania, da solidariedade, fortalecendo ainda mais nosso compromisso de fé e amor por todas as pessoas”, disse.

As comemorações também contarão com outras atividades, como a Vila Sustentável, a Ação de Amor do Cristo Redentor, o Cristo Tátil, a Quermesse, a Vila Gastronômica, a Exposição Cristos do Brasil, o Coro da Princesa, o Auto do Cristo Redentor, o Desafio Corrida Cristo Redentor, os dias de Portugal e o Dia da Itália e o Espetáculo a Céu Aberto. Outra atividade prevista é a visita à Tribo Bororos, que marcará um retorno à história do Cristo Redentor.

Publicidade

“O Cristo Redentor já tem uma série de projetos sociais. O foco agora são as pessoas em situação de vulnerabilidade social e vamos fazer da festa do Cristo uma festa de cidadania e de abertura para o desenvolvimento sustentável e quem sabe, um olhar mais generoso. O Cristo Redentor é o grande atrativo, é o grande ativo que temos na nossa cidade, com certeza vai aquecer o nosso turismo”, continuou o padre.

Como tradicionalmente acontece, no dia 12 de outubro será realizada a Missa em Ação de Graças pelos 90 anos do Cristo Redentor, no Santuário Cristo Redentor, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta.

Publicidade

Finalizando as festividades, nos dias 9 a 17 de outubro, será realizada a Festa dos 90 Anos do Cristo Redentor, que contará com atrações nacionais e internacionais como Jorge Aragão, Dennis DJ, Elba Ramalho, Maestro João Carlos Martins, Jesus Luz, DJ Fábio Lopes, entre outros nomes, que vão se apresentar no Palco da Paz, na Praça da Apoteose. O palco também terá apresentações das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, além de teatro, dança e folclore.

Cristo Redentor ainda está passando por uma restauração e manutenção em preparação ao aniversário de 90 anos. O "Projeto de Restauro Cristo 90" é um trabalho de conservação preventiva e de tratamento de danos e visa evitar a perda de materialidade e da forma original da escultura, além de prevenir o risco de acidentes.

Publicidade

Integração entre Arquidiocese, Governo Federal, Estadual e Municipal

Em discurso no evento, o prefeito do Rio disse estar muito feliz por cantar parabéns pelo aniversário do Rio e brincou sobre o lançamento da sua candidatura como prefeito para estar presente no centenário do Cristo Redentor. Paes ainda pediu que os cariocas sejam mais confiantes em relação à cidade.

Publicidade

“Esse é um patrimônio da humanidade, esse é um espaço especial, com essa vista fantástica. Minha palavra final vai para os cariocas acreditem no Rio, tenham confiança nessa cidade, esse lugar é muito especial, a gente tem que ter muito orgulho de ser carioca. Que alegria poder estar comemorando aqui mais uma vez os 456 anos do Rio”, disse.

Ao final da cerimônia, foi entregue um pedaço de pedra sabão, que pertencia à estrutura do monumento, ao governador Cláudio Castro, ao prefeito Eduardo Paes e ao ministro do Turismo, Gilson Machado, como uma representação do Cristo Redentor. Além disso, foi assinado um protocolo de intenções entre a Arquidiocese, o Governo Federal, Estadual e Municipal.

Publicidade

Em evento de lançamento da festa dos 90 anos do Cristo Redentor, a Arquidiocese do Rio e os governos federal, estadual e municipal assinam protocolo de intenções.

Crédito: Karen Rodrigues#ODia pic.twitter.com/H6XnjBgFFx — Jornal O Dia (@jornalodia) March 1, 2021

“Hoje é dia de festa. Creio que esse ambiente aqui, o Cristo Redentor, com certeza, é o símbolo da nossa retomada. O Rio de Janeiro passou por tempos muito difíceis, ano passado, principalmente, talvez tenha sido um dos anos mais difíceis no Brasil inteiro, mais significativamente aqui no Rio, onde tivemos uma perda de emprego recorde, mas também tivemos, no fim do ano passado, uma grande retomada. O Cristo Redentor simboliza isso, todos juntos, simboliza que ninguém é mais importante que o outro. Eu não tenho dúvida que temos muito o que celebrar, celebrar a vitória da esperança contra a doença, celebrar a vitória da retomada contra o retrocesso”, disse o governador em exercício, Cláudio Castro.

Publicidade

Durante o evento, o Cristo Redentor foi exaltado como símbolo do turismo na cidade. O ministro do Turismo ressaltou que a cidade do Rio de Janeiro precisa retomar o setor. "O percentual do PIB do Rio no turismo é de 5% e nós somos o cartão postal do Brasil. A luta é árdua”, ressaltou Machado.

*Estagiária sob a supervisão de Beatriz Perez