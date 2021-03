Rio registra mais de 700 casos em 24 horas e 13 óbitos Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:32

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira (01), 583.795 casos confirmados e 33.093 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 751 novos casos e 13 mortes. Entre os casos confirmados, 546.695 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 63%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 42%.

Rio de Janeiro vacina idosos a partir dos 79 anos de idade

Em seu aniversário de 456 anos, a cidade do Rio iniciou a vacinação de idosos a partir dos 79 anos de idade até quarta-feira. A vacinação está programada para os três primeiros dias desse mês, começando meio dia e indo até às 17h.

O imunizante será aplicado durante os três primeiros dias de março no seguintes pontos: clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete) e no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme). Profissionais de saúde com 60 anos ou mais e os acima de 80 que perderam seu dia de vacinação, serão imunizados na terça (2) e quarta (3). É obrigatória a apresentação da carteira do conselho de classe.

Quanto aos idosos acamados que solicitaram a aplicação do imunizante em casa, as unidades de saúde seguem o cronograma de visitas e todos serão atendidos dentro de até 30 dias da solicitação.