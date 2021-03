Governo do Estado repassa mais de R$ 18 milhões em recursos para unidades de saúde de Mesquita. Foto: Rogerio Santana Rogerio Santana/GOV RJ

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 09:05 | Atualizado 03/03/2021 13:56

Rio - O Governo do Estado vai repassar mais de R$ 18 milhões para obras de construção e ampliação de cinco unidades de saúde de Mesquita. O convênio com a prefeitura da cidade foi assinado nesta quarta-feira (3), no segundo dia do programa Governo Presente na Baixada Fluminense.



Leia Mais Governo do RJ, Alerj e Firjan assinam cooperação para Projeto Arco Seguro

Publicidade

"Este tipo de parceria é o que temos buscado com todas as cidades: estado e prefeituras atuando juntos em benefício da população. A saúde básica é fundamental para que haja um bom trabalho de prevenção, evitando que pessoas busquem no futuro uma emergência para resolver um problema. Temos que investir em unidades, clínicas e policlínicas regionais. Essa é uma das nossas missões aqui na Baixada", ressaltou o governador em exercício Cláudio Castro, que visitou unidades em construção.



As unidades beneficiadas são as clínicas da Família Rocha Sobrinho e Walter Borges, policlínicas Cosmorama e São José, além do Complexo São José. A parceria vai garantir que o programa da Saúde da Família tenha todas as suas unidades em funcionamento, ampliando de 82% para 100% a cobertura da rede de atenção básica.



"O repasse de verbas do Governo do Estado do Rio será essencial para a melhoria dos serviços prestados para a população da nossa cidade. É um grande presente para Mesquita", disse o prefeito Jorge Miranda.

Nesta semana, o governo transferiu provisoriamente sua sede para a região e está visitando diversas cidades. O anúncio será feito pela manhã e, em seguida, o governador visitará unidades de saúde da cidade.



Publicidade

"Será o segundo dia do Governo Presente na Baixada Fluminense e vamos começar por Mesquita com uma boa notícia para a população na cidade na área da saúde. Na sequência, passaremos por Nilópolis e terminamos a quarta-feira em Belford Roxo. As agendas em Nova Iguaçu, ontem, deram o tom da segunda edição do programa: diálogo e muito trabalho", contou Castro.

Um novo núcleo de atendimento da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) será inaugurado em Nilópolis. No local, será implementado o programa ‘Trabalho Protegido na Adolescência’ para capacitar os adolescentes para o mercado de trabalho. As próximas cidades que vão receber o Governo Presente são Guapimirim, Magé e Duque de Caxias, na quinta (04/03).