Assembleia acontecerá na tarde desta quarta-feira (03), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Rio - A direção do Sindicato dos Rodoviários realiza, nesta quarta-feira (03), na Barra da Tijuca, uma Assembleia com aproximadamente 100 motoristas do BRT que foram demitidos recentemente. Segundo o presidente do sindicato, Sebastião José, o objetivo da reunião é ouvir os funcionários a respeito do parcelamento proposto pelo consórcio para pagamento do que é devido.

"Em um momento tão delicado por que passa o transporte público e nossa economia, ficar sem emprego é catastrófico. Nossa finalidade é garantir que todos os direitos trabalhistas sejam pagos conforme a lei aos profissionais", disse o presidente do sindicato.

Sebastião destaca que a pandemia não é a única causa dos transtornos causados no transporte público da cidade. O presidente cita a falta de planejamento, reposição da frota e problemas na administração por parte dos empresários como outros motivos para a crise atual.

"Para se ter uma idéia, nos últimos doze meses foram fechados 6.100 postos de emprego no transporte urbano. A chegada da Covid 19 só fez agravar a situação e expor motoristas e cobradores ao vírus, já que não existe nenhum tipo de controle ou fiscalização por parte do poder público. Em todos esses anos de sindicalismo, jamais presenciei uma situação tão delicada no setor", expressa Sebastião José.