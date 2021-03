Motorista atropela PM na Linha Amarela Divulgação

Publicado 03/03/2021 15:51

Fernanda Almeida Garofalo, de 41 anos, foi autuada por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito após 21ª DP (Bonsucesso), Hilton Pinho, responsável pelo caso.

Rio - A motoristade 41 anos, foi autuada por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito após atropelar um policial militar na noite desta terça-feira, na saída 6 da Linha Amarela, em Higienópolis, na Zona Norte do Rio . A informação foi confirmada pelo delegado da, responsável pelo caso.

De acordo com a corporação, um carro colidiu na traseira da viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), acertando o agente que estava parado na via expressa. O agente foi arremessado a cinco metros de distância. Ele foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) e seu estado de saúde é considerado estável.



A Justiça ainda vai decidir se Fernanda responderá pelo crime em liberdade.

Segundo caso de PM atropelado

No dia 22 de fevereiro, um policial militar foi atropelado enquanto trabalhava no acesso à Avenida Brasil da via expressa Transolímpica, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio . O sargento do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) Othon Wagner Solomon Silva Belarmino, de 43 anos, foi atingido por um carro não identificado. O motorista fugiu após o incidente.

O agente está internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste do Rio. Othon fraturou uma costela, o cóccix e teve uma perfuração no pulmão. Ele passou por uma cirurgia. A viatura do PM também foi atingida na lateral pelo carro. O agente está internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste do Rio. Othon fraturou uma costela, o cóccix e teve uma perfuração no pulmão. Ele passou por uma cirurgia. A viatura do PM também foi atingida na lateral pelo carro.