O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira na Rua Afonso Henrique, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:52

Rio - Um criminoso foi preso e outro ficou ferido após confronto com uma equipe da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira na Rua Afonso Henrique, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a PM, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na região para reprimir roubos de cargas quando foram atacados a tiros por criminosos.

Ainda segundo a corporação, houve confronto e durante a ação um homem suspeito foi encontrado ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), e com ele a polícia apreendeu um revólver. Um outro homem que participou da troca de tiros, foi preso. Com ele foi apreendido um rádio transmissor e drogas. Ambos não tiveram a identidade divulgada.

A ocorrência está em andamento na 73ªDP (Neves). Nenhum agente ficou ferido.