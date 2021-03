Rafael Capela da Silva se recupera em casa ARQUIVO PESSOAL

Publicado 03/03/2021 18:32 | Atualizado 03/03/2021 18:46

Rio - A família do menino Rafael Capela da Silva Gabriel, de sete anos, lançou nesta quarta-feira um financiamento coletivo para custear o tratamento da criança, atingida na perna durante um tiroteio entre policiais e traficantes em dos acesso ao morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, no dia 12 de janeiro. Rafael chegou a ficar em estado muito grave, mas passou por cirurgias e conseguiu receber alta após mais de um mês internado. Agora, ele precisa de tratamentos específicos para avançar na recuperação.

A família pede colaborações de qualquer valor no site vaka.me/1865782. O título da vaquinha é 'Ajuda para o Rafael'. A intenção dos familiares é custear exames e a manutenção do carro para conseguir levar Rafael semanalmente ao hospital, para fazer revisões. Segundo a família, a criança, que segue com graves dificuldades de locomoção, ainda tem algumas cirurgias a serem feitas, na bexiga e no intestino, além do processo de retirada dos fixadores nos membros inferiores e no quadril.

"Hoje o Rafael se encontra em casa, se recuperando. Ele está bem, mas está com uma bolsa de colostomia, uma sonda na uretra, alguns fixadores na perna, na bacia. Nós estamos precisando de ajuda. O pouco que nós tínhamos está acabando. Eu tive que pedir para sair do meu trabalho para tomar conta do meu filho, e ainda não consegui resolver as coisas para começar a receber. Meu esposo está pelo INSS e o gasto só tem aumentado. É suplemento, leite, fralda, e as coisas, infelizmente, se apertaram. Tentamos prolongar, mas agora estamos precisando da ajuda de todos. Qualquer ajuda é muito bem-vinda", disse a mãe de Rafael, Marcele Capela.

Baleado a 200 metros de casa

Rafael foi atingido na manhã do dia 12 de janeiro, quando voltava para casa de carro com o padastro. O veículo foi abordado a 200 metros de casa por criminosos que fugiam de uma operação no Morro do Juramento. Eles tentaram assaltar o carro, e durante confronto com os policiais, o menino Rafael, que estava no banco de trás, acabou baleado na região pélvica. No tiroteio, um suspeito morreu e outro foi preso.