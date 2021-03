Desembargador do TRT Fernando Zorzenon Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 03/03/2021 19:33 | Atualizado 03/03/2021 21:31

Operação Mais Valia, nesta terça-feira. De acordo com o STJ, a Corte Especial "referendou as prisões determinadas ontem pela ministra Nancy". Rio - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta quarta-feira, manter a prisão preventiva de quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-RJ) e advogados , decretadas na, nesta terça-feira. De acordo com o STJ, a Corte Especial "referendou as prisões determinadas ontem pela ministra Nancy".

O quarteto passou a noite no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, Fernando Antônio Zorzenon da Silva, José da Fonseca Martins Junior e Marcos Pinto da Cruz, foram presos na megaoperação da PF que cumpriu 11 mandatos de prisão no total.

Pegos pela Operação Mais Valia, a ação seria um desdobramento da Operação Tris in idem, que afastou em agosto do ano passado o então governador Wilson Witzel (PSC) do cargo durante a crise de gastos em meio ao pico da pandemia.

Agora, o Ministério Público Federal (MPF) apura o pagamento indevido de quantias aos magistrados, que, em resposta, davam vantagens aos integrantes do esquema criminoso possivelmente instalado do governo de Witzel, que agora responde como réu por corrupção e lavagem de dinheiro.

De acordo com a denúncia feita pelo MPF, algumas firmas pagavam aos magistrados para serem incluídas no esquema chamado Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho Fluminense. O objetivo era conseguir uma forma do governo do estado pagar valores devidos.