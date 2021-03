Moradores do lote se organizam em assembleias para lutar contra despejo. No último sábado, se reuniram com a prefeitura de Caxias ARQUIVO PESSOAL

Por Yuri Eiras

Publicado 10/03/2021 10:00 | Atualizado 11/03/2021 15:03

Rio - Ter um teto representa, atualmente, manter a dignidade para mais de 40 famílias que vivem na Região Metropolitana do Rio. Na Chácara Rio-Petrópolis, em Duque de Caxias, e no bairro de Santa Teresa, região central da capital, moradores de ocupações vivem o temor das ameaças de ordens de despejos. Nas última semanas, oficiais de justiça foram aos dois endereços e deram o ultimato. Os moradores, muitos deles desempregados por conta da pandemia, não têm para onde ir.

Atrás do famoso restaurante Casa do Alemão, na Chácara Rio-Petrópolis, cerca de 40 famílias vivem há mais de três décadas na chamada Rua G, um loteamento que foi ocupado quando uma empresa de peças industriais que faliu em 1980 deixou a região. Uma segunda empresa de importações teria, por dívida de fornecimento, exigido parte dessa massa falida. O imbróglio se arrastou, e em 2017, uma pessoa arrematou dois lotes da chácara em um leilão: um deles vazio, o outro com 35 famílias dentro.

"A população vive nessa região há mais de 30, 40 anos. É uma chácara que ficou abandonada. No dia 1º de março, fomos surpreendidos com a visita de oficiais de justiça da 4ª Vara Cível de Caxias. Verbalmente, eles disseram que teríamos 10 dias para desocupar a área. A população está desesperada", conta Sebastião Bernardino, coordenador de um projeto social que atende 80 crianças da área. "Esse lote já mora 34 famílias, de uma ponta a outra. Algumas com 30 anos ali. Como somos associação, algumas têm escritura de compra e venda, mas nada sofisticado", comenta.

Depois de assembleias diárias, moradores se reuniram, no último fim de semana, com representantes da prefeitura de Duque de Caxias para reforçar o pedido de embargo ao despejo. Eles também querem a titularidade das construções, já que moram ali há décadas.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que o caso de Caxias "é um processo de falência no qual os bens da sociedade falida estavam sendo alienados para que os credores da massa pudessem receber", e que, "por determinação judicial, foi expedido um mandado de imissão na posse para que o arrematante dos imóveis em leilão judicial pudesse utilizá-los na qualidade de proprietário". O TJ esclareceu que "os ocupantes dos imóveis não são partes no processo porque não constam como proprietários no Registro de Imóveis", e ainda que "até o momento, não foi juntada ao processo nenhuma petição sobre os ocupantes dos imóveis".

Em Santa Teresa, dez famílias vivem em prédio abandonado

Em Santa Teresa, dez famílias que vivem em uma casa perto do Largo dos Guimarães receberam a visita de oficiais de justiça na última semana. "Eles abriram o portão, sequer bateram. Quando vimos, eles já estavam no nosso quintal. Avisaram que voltariam em dez dias para cumprir a ação", diz André Pacheco, morador da ocupação e camelô na Lapa.

Ele, que tem tido dificuldades de trabalhar por conta das medidas restritivas, não sabe para ir onde ir com os quatro filhos e uma neta. "Está desesperador. Todos nós somos trabalhadores, só queremos o direito de ter um teto".

Em janeiro, STF restabeleceu suspensão de ordens de despejo

Uma lei estadual promulgada em setembro na Alerj determinou a suspensão do cumprimento de reintegrações de posse, despejos e remoções judiciais, como medida temporária para combater a Covid-19. O argumento da determinação é de que os despejos podem colocar em risco de saúde famílias que já vivem em condições precárias.

Mas há uma brecha na lei: ela só é válida para casos que sejam instaurados a partir de setembro de 2020. Viviane Tardelli, coordenadora do NUTH (Núcleo de Terras e Habitção) da Defensoria Pública do Rio, afirma que esse é um dos obstáculos na defesa dessas famílias.

"Emitimos duas notas técnicas para reafirmar a necessidade de uma lei como essa, por conta do que a gente já vinha acompanhando. Mas essa lei sofreu alguns ajustes, e por isso tem algums limitações. Há vários casos que são anteriores à pandemia, ao estado de calamidade, e não podem entrar na proteção dessa lei pela literalidade. São marcos que a gente tentar ultrapassar", comentou a defensora, que observa um aumento grave, após o início da pandemia, de famílias que não têm para onde ir e se abrigam em ocupações.

"Nesse período da pandemia, observamos que a procura foi ainda maior. Muitos chegam até gente e dizem: 'doutora, a gente não tinha pra onde ir, o que a gente vai fazer?'. Existe muito esse discurso. Políticas públicas devem ser pensadas para resolver essa situação. A pandemia escancarou a desigualdade social na nossa cidade. As principais recomendações é que as pessoas fiquem em casa. Como é possível exigir que fiquem em casa, se a pessoa nem casa têm para se abrigar?".

Sobre o prédio de Santa Teresa, o TJRJ confirmou a ação de desocupação, já que a autora do processo é proprietária comprovada do prédio. O imóvel, segundo a decisão judicial, "foi ocupado clandestinamente, por arrombamento, por pessoas desconhecidas", e que a lei estadual que suspende ações de despejo não poderia vigor neste caso, já que "a distribuição da ação se deu anteriormente à Lei".