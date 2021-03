Paulo Roberto REPRODUÇÃO DE FACEBOOK

Rio - Mais uma família carioca clama por justiça após a morte de um inocente. Parentes de Paulo Roberto Lourenço da Silva, de 45 anos, acusam policiais militares de terem baleado o ascensorista durante uma operação na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. Segundo testemunhas, Paulo, conhecido na comunidade como Beto, voltava da padaria, de bicicleta, quando foi atingido no abdômen. O disparo saiu nas costas. A PM fazia uma operação naquela tarde.

Marco Aurélio, cunhado da vítima, afirmou que Paulo Roberto havia levado as sobrinhas na escola, passado na padaria e retornava de bicicleta, quando entrou numa rua em que havia um confronto entre policiais e traficantes. Paulo Roberto foi atingido, e ao cair, chegou a gritar "sou morador, trabalhador".

"Minha sobrinha, que está grávida, pediu a ajuda dele para levar as crianças para a escola. E ele tem o hábito de todo dia, antes do trabalho, deixar a bicicleta na casa de uma tia, para facilitar a volta para casa. No caminho, a polícia veio para surpreender os traficantes na praça, e ele vinha no sentido contrário, de bicicleta. A polícia alvejou traficantes e ele. Ele já caiu levantando o braço e dizendo ser morador, trabalhador. E mesmo assim a polícia não fez qualquer esboço de socorrê-lo", denuncia o cunhado.

Segundo moradores, foi um PM aposentado, morador da comunidade, quem avisou aos militares de serviço que ele era inocente. "Foi quando um dos policiais parou de arrastá-lo, o colocou dentro de um outro carro e levou até o Hospital Albert Schweitzer". Três suspeitos baleados no confronto também foram levados para a mesma unidade, mas não resistiram.

Paulo Roberto era ascensorista da unidade Tijuca do supermercado Guanabara. "Trabalhador, pai de família, tem dois filhos, uma neta de dois anos. Um cara sempre disposto a ajudar", lembra o cunhado. Ele será sepultado no domingo, às 14h, no cemitério de Ricardo de Albuquerque.

Operação teve três mortos e duas pistolas apreendidas

Em nota, a Polícia Militar confirmou que um dos atingidos "a princípio não participava do confronto". Outros três suspeitos foram mortos na ação. O caso foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu). Confira a nota na íntegra:

"Policiais do 14°BPM (Bangu), em serviço no Posto de Policiamento Comunitário (PPC) Metral, foram atacados a tiros na Comunidade Vila Kennedy. Após solicitar apoio à unidade, as equipes prosseguiram de imediato para o local e também foram atacadas. Houve confronto e dois criminosos foram feridos. Com eles foram apreendidas duas pistolas e munições. Um outro acusado, foragido do sistema prisional, foi localizado ferido próximo à Rua Otaviano Romero. Os três criminosos foram socorridos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Durante a ação, um quarto homem, que a princípio não participava do confronto, também foi atingido. Ele foi socorrido à mesma unidade de saúde, onde, infelizmente, não resistiu".