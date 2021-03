Tiroteio no Morro dos Macacos REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por Yuri Eiras

Publicado 06/03/2021 17:46 | Atualizado 06/03/2021 18:19

Rio - Cinco pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na tarde deste sábado (6). Segundo moradores, dois dos mortos seriam inocentes - um deles era representante da torcida Fla Macacos. Os feridos foram levados para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram. Em vídeos que circulam nas redes sociais, os militares têm dificuldade de colocar todas as vítimas na mesma viatura. ''Não tem nem mais espaço", grita um morador.

Segundo testemunhas, policiais militares subiram pela região conhecida como 'B13', e entraram em confronto com traficantes no 'Terreirinho'. Cinco pessoas foram baleadas. Moradores afirmam que dois deles eram inocentes. A versão da PM, em nota, é de que "a guarnição localizou cinco suspeitos feridos".

Uma moradora diz que tiroteios com mortes de moradores acontecem com frequência. "Isso se chama chacina. Aqui é um Carandiru por mês. Virou rotina", denuncia.

A Polícia Militar afirma ter apreendido um fuzil, duas pistolas, duas granas, além de drogas e dinheiro em espécie. "Equipe 5ª UPP/6º BPM-UPP Macacos foi atacada por criminosos armados durante policiamento na localidade conhecida como 'Terreirinho', no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Houve revide, e após cessar o confronto, uma busca foi feita na região e a guarnição localizou cinco suspeitos feridos", diz a corporação. "Os suspeitos feridos foram socorridos ao Hospital Federal do Andaraí. Policiamento segue reforçado na região. Ocorrência em andamento".

Mais cedo, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) esteve numa região de mata do Morro do Andaraí. Na ação, um fuzil foi apreendido e não houve registro de vítimas. O objetivo, segundo a PM, era capturar lideranças do tráfico de drogas daquela localidade.