Por O Dia

Publicado 06/03/2021 18:45 | Atualizado 06/03/2021 18:50

Rio - Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 592.505 casos confirmados e 33.712 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 560 novos casos e 105 mortes. Entre os casos confirmados, 553.855 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 71,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 50,1%.

Medidas de restrição

Neste sábado, a Justiça do Rio aceitou recurso da Prefeitura e suspendeu a liminar que autorizava bares e restaurantes funcionarem até as 20h. Com isso, os estabelecimentos deverão abrir somente até as 17h.