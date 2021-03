Rio entra em Estágio de Mobilização por conta das chuvas Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 20:11 | Atualizado 06/03/2021 21:23

Rio - O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 19h45 deste sábado (6) devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte nas próximas horas.

Segundo o Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva já atuam sobre as Ilhas do Governador e de Paquetá, podendo causar pancadas de chuva moderada a forte nas próximas leituras.

Outros núcleos de chuva atuam sobre a Baía de Sepetiba e se deslocam para a Zona Oeste do Rio, podendo causar pancadas de chuva moderada a forte na região na próxima hora.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Previsão de chuva para o fim de semana

Ainda de acordo com o Centro de Operações, a previsão de chuva está mantida para o município do Rio neste fim de semana.

"Segundo o Alerta Rio, permanece a previsão de pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir com raios e ventos nas próximas horas", escreveu o órgão em suas redes sociais.

Até o momento, já houve registro de chuva muito forte em Campo Grande e Bangu: e chuva forte em Santa Cruz, Guaratiba e Recreio dos Bandeirantes. Nas demais regiões, há registro de chuva fraca a moderada.