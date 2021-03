Walmir, morador do Morro dos Macacos REPRODUÇÃO TWITTER

Por Yuri Eiras

Publicado 06/03/2021 20:40 | Atualizado 06/03/2021 20:41

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, organizam para a próxima segunda-feira (8) um protesto contra a morte de Walmir Pereira Cândido, de 42 anos, representante da torcida 'Fla Macacos'. Walmir foi um dos cinco mortos durante um tiroteio entre policiais militares e traficantes em uma localidade conhecida como 'Terreirinho'. Amigos e familiares afirmam que Walmir era inocente e que foi rendido e executado pelos policiais.

"Ele estava feliz porque ia terminar de bater a laje da casa dele amanhã. Um cara trabalhador. Foi uma covardia", conta Wellingtom Pimentel, presidente da torcida 'Fla Macacos' e amigo de Walmir. Pimentel e colegas organizam o ato, marcado para às 18h de segunda-feira na Padaria Petrocochino, próximo a um dos acesso ao Morro dos Macacos.

"Objetivo do protesto é levantar a bandeira do nosso amigo. Infelizmente, houve cinco fatalidades. Dentre os cinco, um era trabalhador. O protesto vai ser ordeiro, coordenado, com máscara, camisa branca, pacífico. Será uma homenagem". O morador diz que as investidas policiais têm sido agressivas no morro.

"O que tem acontecido na comunidade, infelizmente, é a opressão da polícia. Mas, infelizmente, hoje essa opressão foi maior e chegou num estágio absurdo. O cara estava sentado da porta de casa e foi executado. Não foi bala perdida, o cara foi rendido e executado", disse Pimentel.

Segundo testemunhas, policiais militares subiram pela região conhecida como 'B13', e entraram em confronto com traficantes no 'Terreirinho'. Cinco pessoas foram baleadas. Moradores afirmam que dois deles eram inocentes. A versão da PM, em nota, é de que "a guarnição localizou cinco suspeitos feridos".

O que diz a PM

A Polícia Militar afirma ter apreendido um fuzil, duas pistolas, duas granas, além de drogas e dinheiro em espécie. "Equipe 5ª UPP/6º BPM-UPP Macacos foi atacada por criminosos armados durante policiamento na localidade conhecida como 'Terreirinho', no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Houve revide, e após cessar o confronto, uma busca foi feita na região e a guarnição localizou cinco suspeitos feridos", diz a corporação. "Os suspeitos feridos foram socorridos ao Hospital Federal do Andaraí".

Mais cedo, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) esteve numa região de mata do Morro do Andaraí. Na ação, um fuzil foi apreendido e não houve registro de vítimas. O objetivo, segundo a PM, era capturar lideranças do tráfico de drogas daquela localidade.