Estado anuncia investimentos de mais de R$ 1 bilhão durante Governo Presente Baixada Picasa

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 21:16 | Atualizado 06/03/2021 21:17

Rio - Em cinco dias de programação intensa na Baixada Fluminense, o governador em exercício Cláudio Castro inaugurou diversos equipamentos, como o Restaurante do Povo, em Duque de Caxias, aprovou o Supera Rio, além de ter anunciado repasses para a Saúde, revitalização de rodovia, entre outros benefícios para a população.



O pacote de ações do Governo Presente Baixada, que percorreu todas as cidade da região de terça-feira (2) a sábado (6), totaliza investimentos de R$ 1,08 bilhão e incluiu ainda obras numa Estação de Tratamento de Água (ETA), canalização e o desassoreamento de rios e a ampliação de rodoviária.



Além das melhorias anunciadas, as agendas tiveram como objetivo intensificar o diálogo entre municípios e o poder estadual, ouvindo demandas dos gestores locais e da população, como aconteceu no Fórum de Prefeitos, na terça, em Nova Iguaçu.



"Com o Governo Presente queremos melhorar a vida da população. Queremos dialogar, estar próximo do povo e trabalhar muito para tirar do papel as demandas ouvidas. Precisamos alavancar a economia e gerar empregos. Para isso, os governantes precisam estar menos nos gabinetes e mais nas ruas. O Estado voltou a olhar para quem precisa", afirmou o governador em exercício Cláudio Castro.



O Governo Presente transferiu os gabinetes do chefe do Executivo e de secretários para as cidades de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Magé, Guapimirim, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e São João de Meriti.