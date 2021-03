População terá mais opções de unidades que realizam o serviço Divulgação/Detran-RJ

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 13:47 | Atualizado 07/03/2021 13:48

Rio - O Detran-RJ abrirá, a partir desta segunda-feira (8), mais dez postos para a realização do serviço de identificação civil. Com essa abertura, serão 94 unidades em operação. A medida só foi possível devido à regularização do processo de contratação da empresa prestadora de serviços de identificação, que agora está devidamente licitada.



O atendimento está retornando gradativamente, pois a nova empresa está em fase de treinamento de seu quadro funcional. Por isso, nesta segunda, será possível retirar carteiras já prontas nas novas unidades abertas, localizadas no interior do estado fluminense, e nos dias seguintes, agendar o serviço.



Nos locais do Detran, é possível emitir a primeira e segunda vias do documento, enquanto os postos do Poupa Tempo fazem exclusivamente a segunda. As dez unidades que estão sendo abertas nesta segunda-feira são: Barra do Piraí, Búzios, Itaboraí, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis - Shopping Estação Itaipava; Porciúncula, Quissamã, Resende e Rio das Ostras.



O agendamento para os serviços pode ser realizado pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. O horário do agendamento por telefone vai das 6h às 21h.

Confira as 94 unidades que oferecem os serviços:



- Sede (Centro do Rio);

- Américas Shopping;

- Angra dos Reis;

- Aperibé;

- Arraial do Cabo;

- Barra do Piraí;

- Barra Mansa;

- Belford Roxo;

- Bom Jardim;

- Búzios;

- Cabo Frio;

- Cachoeiras de Macacu;

- Cambuci;

- Campo Grande;

- Campos dos Goytacazes;

- Campos dos Goytacazes - Shopping Estrada;

- Cardoso Moreira;

- Ceasa;

- Center Shopping

- Com. Levy Gasparian;

- Conceição de Macabu;

- Cordeiro;

- Downtown Shopping;

- Duas Barras;

- Duque de Caxias - Saracuruna;

- Eng. Paulo de Frontin;

- Gávea;

- Guapimirim;

- Ilha do Governador;

- Itaboraí;

- Itaguaí - Shopping Mix;

- Italva;

- Itaperuna;

- Japeri;

- Jardim Guadalupe Shopping;

- Largo do Machado;

- Macaé;

- Macuco;

- Magé;

- Mangaratiba;

- Maricá;

- Méier;

- Mesquita;

- Miguel Pereira;

- Miracema;

- Natividade;

- Nilópolis;

- Niterói - Fonseca;

- Niterói Shopping;

- Nova Friburgo;

- Nova Iguaçu Shopping;

- Ouvidor – 15º Ofício;

- Paracambi;

- Paty do Alferes;

- Paraíba do Sul;

- Parque Maré – Nova Holanda;

- Penha Shopping;

- Petrópolis;

- Petrópolis - Shopping Estação Itaipava

- Pinheiral;

- Piraí;

- Porciúncula;

- Queimados;

- Quissamã;

- Resende;

- Rio Bonito;

- Rio Claro;

- Rio das Ostras;

- Santa Mª Madalena;

- Santo Antônio de Pádua;

- São Gonçalo – Neves;

- São Fidélis;

- São João de Meriti;

- São José de Ubá;

- São José do Vale do Rio Preto;

- São Sebastião do Alto;

- Sapucaia;

- Saquarema;

- Silva Jardim;

- Shopping Via Brasil;

- Sulacap;

- Sumidouro;

- Tanguá;

- Teresópolis;

- Trajano de Morais;

- Vaz Lobo;

- Vila Isabel - Shopping Iguatemi;

- Valença;

- Varre – Sai;

- Volta Redonda;

- West Shopping;

- Rio Poupa Tempo Bangu (somente 2ª via);

- Rio Poupa Tempo São João de Meriti (somente 2ª via);

- Rio Poupa Tempo Duque de Caxias (somente 2ª via).