Três Rios - Um motorista morreu após o caminhão de combustível que dirigia colidir contra uma rocha às margens da rodovia BR-040, em Três Rios, no Centro-sul Fluminense. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (7) na altura do km 30, próximo da região de Alberto Torres.

Imagens das câmeras de segurança da rodovia mostram que o caminhão explodiu imediatamente após a colisão. Segundo relatos, o motorista perdeu a direção do veículo e bateu contra o monte colado à rodovia. Com o grave acidente, o fogo invadiu a pista ao lado. Segundo a Concer (Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio), o motorista morreu na hora. Bombeiros e equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuaram no local.

A rodovia chegou a ficar totalmente interditada entre Areal (km 45, RJ) e Simão Pereira (km 816, MG). Às 11h, a concessionária liberou parcialmente o tráfego. O km 30 da BR-040 opera em meia pista em ambos os sentidos. Segundo a Concer, a rodovia apresenta aproximadamente 1,5 km de retenção.