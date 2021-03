Por Yuri Eiras

Publicado 08/03/2021 08:37 | Atualizado 08/03/2021 08:46

Rio - A Secretaria municipal de Saúde abriu nesta segunda-feira um novo ponto de vacinação na Zona Sul do Rio. A Casa Firjan, em Botafogo, começou a receber os primeiros idosos de 77 anos ainda antes das 7h. O secretário Daniel Soranz, que esteve no local, afirmou que a cidade tem estoque para vacinar pessoas de 77 e 76 anos, mas que a continuidade depende da chegada de novas remessas.

fotogaleria

"O Ministério da Saúde apresentou o calendário. Tem mais uma remessa no dia 8 (hoje) e outra no dia 10 (quarta-feira). Esperamos que libere a do dia 8 hoje mesmo", afirmou o secretário. O calendário carioca prevê vacinação de idosos de 67 anos até o dia 31 de março. "Se não tiver vacina, vamos ter que interromper. Mas a princípio, o calendário do Instituto Butantan tem sido cumprido, e o Ministério da Saúde se comprometeu com outras entregas", completou Soranz. No mês passado, a vacinação no Rio chegou a ser interrompida por falta de doses.A expectativa da secretaria é que a Casa Firjan atenda cerca de seis mil pessoas entre março e abril. Até agora, o município já vacinou pouco mais de 420 mil pessoas.