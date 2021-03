O juiz federal Marcelo Bretas e ministro Gilmar Mendes Marcos Arcoverde/Estadão e Nelson Jr./STF

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:30 | Atualizado 09/03/2021 16:40

Rio - Durante o julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em processo que julga se Sergio Moro foi parcial em processos de Lula, o ministro Gilmar Mendes disse que o que se fala da 7ª Vara Federal do Rio, do juiz Marcelo Bretas é de 'corar frade de pedra'. Além disso, diz não saber como 'escândalo ainda não veio à tona'. Vale ressaltar que Gilmar não diz qual seria o suposto escândalo.

Em reposta, Bretas usou seu Twitter para retrucar a fala de Mendes. "Como Juiz Federal há mais de 23 anos, 6 dos quais como titular da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, e com a consciência tranquila da lisura do trabalho ali desempenhado, NEGO VEEMENTEMENTE qualquer suposta irregularidade", diz.

Publicidade

Prisão de Cabral

'Operação Fatura Exposta', braço da Lava Jato no estado que mirava propinas em contratos da Saúde. Na época, com a nova sentença, a soma das penas chega a 280 anos. Cabral está preso desde novembro de 2016. No dia 29 de janeiro, o juiz federal Marcelo Bretas condenou o ex-governador Sérgio Cabral (MDB) a 14 anos e 7 meses de prisão no âmbito da, braço dano estado que mirava propinas em contratos da Saúde. Na época, com a nova sentença, a soma das penas chega a 280 anos. Cabral está preso desde novembro de 2016.

Publicidade

Também foram condenados os empresários Gustavo Estellita (19 anos e 6 meses), Miguel Skin (22 anos e 9 meses), o ex-subsecretário Cesar Romero (18 anos), o ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes (15 anos), o ex-assessor Luiz Carlos Bezerra (4 anos e um mês).

Em maio de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Cabral e outras seis pessoas investigadas na Fatura Exposta. Todos são acusados de corrupção passiva e ativa e organização criminosa por irregularidades cometidas na Secretaria de Saúde entre 2007 e 2014.

Publicidade

A Operação Fatura Exposta, que revelou um esquema organizado de corrupção dentro da Secretaria estadual de Saúde. No processo, Miguel Skin e Gustavo Estellita são acusados da criação do sistema organizado que desviou verba, desde o início do governo Sérgio Cabral, em 2007.

De acordo com as informações do processo, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Côrtes, teria implementado uma logística de desvio de valores quando foi diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). Segundo consta nos autos, ele direcionava contratações de material hospitalar para Miguel Skin e Gustavo Estellita, que beneficiavam diretamente todas as empresas ligadas a eles.