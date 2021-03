Vacinação de idosos no Rio de Janeiro Divulgação / PMBR

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 17:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (9), 597.136 casos confirmados e 33.824 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.172 novos casos e 95 mortes. Entre os casos confirmados, 767 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 69,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 49,6%.

Publicidade

Campanha de vacinação segue indefinida

A vacinação dos idosos com 77 anos é realizada nesta terça (09), e na quarta-feira (10) começa a imunização para as pessoas com 76 anos. O restante do cronograma segue indefinido, pois a prefeitura depende dos repasses semanais do Ministério da Saúde para repor os estoques de imunizantes e manter o calendário conforme a programação vigente.

Publicidade

A SMS informou que há previsão do Ministério da Saúde para receber remessas dos fabricantes para as próximas semanas, possibilitando a continuidade da distribuição pelos estados e municípios. A prefeitura espera novos repasses do governo federal ainda nesta terça (9).

A capital fluminense segue com o endurecimento das medidas restritivas para conter o avanço da covid-19. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 17h. Quiosques, boates e vendedores ambulantes estão com as atividades interrompidas até esta quinta-feira (11). O Brasil passa pelo período mais grave da pandemia.