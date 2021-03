Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Foto: Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/03/2021 19:30

Rio - O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, negou a possibilidade de, no momento, restringir a entrada de turistas no Estado horas após fala do secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves . Em vídeo nas redes sociais, Tutuca afirmou que o governador interino Claudio Castro (PSC) concordou com a posição.

"Nosso Estado continua preparado para receber os turistas, não existe previsão para o fechamento de nossas fronteiras. Quero deixar bem claro que acabei de conversar com o governador Claudio castro, que reforçou essa posição. Quero reforçar que todo o setor de turismo tem cumprido a sua parte, tomando as medidas necessárias para trazer a segurança dos nossos turistas. O governo do estado continua acompanhando a evolução dos números da covid-19. Nós vamos continuar trabalhando para que, através do turismo, garantir a geração de emprego e renda para o Estado do Rio de Janeiro", pontuou Tutuca.

Minha mensagem aos trabalhadores do turismo, ao setor e à população do estado do Rio de Janeiro.#Repost @setur_rj pic.twitter.com/N6khr5yvDn — Gustavo Tutuca (@gustavotutuca) March 10, 2021

Em uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, o secretário de Saúde de Estado de Saúde levantou a possibilidade de restringir o turismo no Rio por causa da alta de internações por covid-19. Carlos Alberto Chaves disse que a ideia seria debatida pela equipe e que poderia ser levada à reunião na sexta-feira com o governador interino Cláudio Castro. "Eu vejo as praias cheias de turistas. É hora de turismo aqui? É hora de samba na praia?", questionou.

Nesta quarta, foram abertos 93 leitos no Estado. São 40 vagas de CTI, no Hospital Municipal Che Guevara, em Maricá; 20 leitos no Hospital Municipal Oceânico de Niterói, sendo 10 de enfermaria e 10 de CTI; e outros 33 leitos de CTI no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, este último com previsão de abertura na próxima segunda-feira. Dos 33 novos leitos de UTI abertos no Zilda Arns, 19 correspondem a leitos de enfermaria da unidade transformados em CTI.

