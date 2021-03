Gado no valor de R$ 130 mil foi recuperado Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 09:49 | Atualizado 11/03/2021 10:07

Rio - Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) recuperaram, nesta quarta-feira, 42 bois que haviam sido furtados em uma fazenda de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na sexta-feira passada no distrito de Itambi. De acordo com a corporação, os animais têm o valor estimado de R$ 130 mil.

Segundo as investigações, o crime teria sido ordenado pelo gerente do tráfico de drogas da comunidade do Gebara. Ele teve ajuda do filho do caseiro que cuidava da fazenda. Após o furto, o fato foi comunicado à 71ª DP e os agentes iniciaram as diligências. Os policiais levantaram informações e localizaram os bois em Sambaetiba, Itaboraí, na casa do comprador. O gado foi recuperado e devolvido ao dono.

Publicidade

Ainda segundo a Polícia Civil, o filho do caseiro e o comprador dos animais foram levados à delegacia e serão indiciados pelos crimes. As investigações continuam.