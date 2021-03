Por O Dia

Publicado 11/03/2021 10:59 | Atualizado 11/03/2021 11:59

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) encontrou uma imagem que pode ajudar na investigação sobre o desaparecimento dos meninos Fernando Henrique , de 11 anos, Alexandre Silva, de 10, e Lucas Matheus, de 8, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os três sumiram no dia 27 de dezembro, e os investigadores da Polícia Civil trabalham com a hipótese de que as crianças tenham sido capturadas nessa região da cidade. No registro, eles aparecem andando pela rua Malopia, em um bairro vizinho.Os investigadores trabalham com a hipótese de que as crianças tenham sido capturadas nessa região da cidade.

O registro da câmera de segurança que filmou o momento em que os meninos andam pela rua Malopia tinha sido apreendido pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense durante as investigações. Contudo, os policiais não encontraram a parte do vídeo em que os meninos aparecem.O Ministério Público do Rio pediu o material pouco tempo depois e conseguiu encontrar as imagens dos jovens.Em nota, a Polícia Civil afirmou que as investigações estão em andamento e o caminho já constava nas linhas de investigação da unidade. Ela mencionou ainda que todos os trajetos que saem da comunidade foram diligenciados e a gravação agora visualizada não traz prejuízo para investigação. Segundo relatos das famílias, Alexandre, Lucas e Fernando estavam brincando em um campo de futebol perto da casa deles , em Jardim Dimas Filho, em Belford Roxo, e depois foram tomar café na casa de Alexandre.Amigos próximos afirmam que, depois do lanche, os três avisaram que estavam indo para a Feira de Areia Branca, que fica a cerca de 2 km do local, e desapareceram. Em seguida, os parentes procuraram as crianças por diferentes locais, como hospitais, IML e delegacias, mas não houve sinal dos meninos.