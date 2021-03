Diego Santana Thomaz foi preso por agentes da DRFA Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 11/03/2021 10:27 | Atualizado 11/03/2021 14:48

Diego Santana Thomaz foi encontrado pelos policiais em Realengo Divulgação



De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Diego Santana Thomaz, de 21 anos, é responsável por inúmeros roubos de veículos e transeuntes na região da zona oeste. Ele agia junto com Ronaldo Nepomuceno Oliveira, 21, e Igor Gonçalves Machado, de 20 anos.



Rio - Policiais civis prenderam, na manhã desta quinta-feira, um jovem suspeito de integrar um grupo criminoso especializada em roubo de veículos. Diego Santana Thomaz, de 21 anos, foi capturado em Realengo, na Zona Oeste do Rio, e contra ele foi cumprido mandado de prisão. Segundo a polícia, na época dos crimes, o suspeito era soldado do Exército.

"Estamos apurando cerca de três crimes cometidos por eles, o número preciso ainda não temos, mas acredito que sejam mais", declarou o delegado Jefferson Ferreira.

Os policiais da DRFA descobriram ainda que na época dos crimes, Diego era militar do Exército. "Ele era soldado da ativa, mas em razão da investigação e do limite do tempo, a gente está vendo se ele já foi excluído do Exército, em 28 de fevereiro", esclareceu o delegado.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que Diego prestou o Serviço Militar, mas foi licenciado em fevereiro de 2021, "não pertencendo mais às fileiras do Exército Brasileiro".



Os policiais esclarecem que os comparsas de Diego, Ronaldo e Igor, já tinham sido presos em fevereiro, por mandados de prisão temporária.