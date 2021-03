Policial militar Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 13:43

Rio - Um sargento da Polícia Militar, identificado como Adriano Maia Corrêa, de 50 anos, foi morto em uma tentativa de assalto no início da noite desta quarta-feira (10), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PM, uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi acionada na noite de ontem para verificar uma ocorrência na Rua Aricuri. No endereço indicado, os militares foram informados que um policial de folga foi vítima de tentativa de roubo, sendo ferido por disparos de arma de fogo.

Publicidade

Adriano chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que lamenta a morte do sargento Adriano Maia Corrêa.

O sargento Maia ingressou na Corporação em 2002 e era lotado no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Polícia Militar. Ele deixa esposa e duas filhas. O Comando do CEFD está prestando apoio à família do policial, segundo a PM.

Publicidade

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar a morte do sargento da PM, que aconteceu em Zona Oeste. Diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria do crime. A investigação está em andamento.

Até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.