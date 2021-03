Suspeito é baleado após tiroteio e perseguição nas ruas do Méier, na Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 12:55

Rio - Um suspeito de praticar assalto no Méier, na Zona do Rio, foi baleado na manhã desta quinta-feira (11) após uma perseguição que terminou em confronto com a Polícia Militar.

Em nota, a PM disse que policiais lotados no Posto de Policiamento Comunitário Boca do Mato, seguiam para o serviço e tentaram abordar um carro que passava pela Rua Pedro de Carvalho. Um dos ocupando efetuou disparos contra os militares, dando início ao confronto.

De acordo com a polícia, o motorista do carro perdeu a direção e colidiu em uma loja de material elétrico.

Um dos criminosos conseguiu fugir levando a arma usada no tiroteio. Já o supeito baleado foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho.