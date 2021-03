Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Rio - A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi instalada nesta quinta-feira para as atividades da atual legislatura, através de uma reunião virtual. O deputado Flávio Serafini (PSOL) foi reeleito para presidir o colegiado, que terá agora o deputado Rubens Bomtempo (PSB) como vice-presidente.

O retorno às aulas e a melhoria das condições nas escolas públicas foram temas reforçados no encontro. "Vamos trabalhar muito em conjunto para fortalecer as escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro", declarou Serafini.



O próximo encontro foi marcado para a próxima quarta-feira (17), quando serão feitos dois pedidos de audiências públicas em conjunto com as Comissões de Saúde e de Ciência e Tecnologia, sugeridos pela deputada Martha Rocha (PDT) e pelo deputado Waldeck Carneiro (PT), respectivamente.



Durante a instalação, o deputado Rubens Bomtempo reforçou a importância de alinhar a municipalização dos Cieps, junto à Secretaria Estadual de Educação. "Eu acredito que nesse exato momento a Alerj vai ter facilidade de interagir com o Governo, com Comte Bittencourt à frente da secretaria. A municipalização dos Cieps nos últimos anos fez com que essas unidades perdessem muito a identidade, precisamos resgatar as memórias dos Cieps", frisou.



Os membros efetivos da Comissão são os deputados: Pedro Ricardo (PSL), Zeidan (PT), Rosane Félix (PSD) e Martha Rocha (PDT). Como suplentes, os deputados: Waldeck Carneiro (PT), Sérgio Fernandes (PDT), Danniel Librelon (REP), Wellington José (MDB), Márcio Gualberto (PSL), Luiz Martins (PDT) e Dani Monteiro (PSol).