Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 601.666 casos confirmados e 34.083 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.094 novos casos e 190 mortes. Entre os casos confirmados, 561.774 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 73.4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 52.3%.

Casos de novas variantes no estado

A cidade do Rio recebeu, nas últimas semanas, 18 novos casos das novas variantes do coronavírus. Ao todo, a Fiocruz já comunicou 43 casos na capital - 13 deles de moradores, e o restante de turistas. O número acendeu o alerta, e junto com a alta de internações e procuras por atendimento de emergência, reforçou, na secretaria de Saúde, a necessidade de prorrogar as medidas de restrição. Elas foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial. A principal novidade é que bares e restaurantes funcionarão entre 10h30 e 21h.

Em coletiva na manhã desta quinta, no Centro de Operações Rio, o superintendente de Vigilância em Saúde e comandante do COE COVID, Márcio Garcia, explicou que os moradores do Rio que foram detectados com as novas variantes viajaram para fora, ou tiveram contato com alguém que veio de fora. "São variantes de atenção para a saúde pública. São 12 da variante P.1, aquela que foi associada a Manaus, e mais um da variante B.1.17. Os moradores do Rio, ou viajaram, ou entraram em contato com alguém que veio de fora", afirmou Garcia.

De todos os casos identificados como novas variantes, 13 são de moradores do Rio; 23 vieram de Manaus, 3 do estado de Rondônia e outros 4 de outros municípios.

Prorrogação de restrições

A Prefeitura do Rio divulgou no Diário Oficial do município, nesta quinta-feira (11), a nova decisão que prorrogou para o dia 22 de março as medidas de restrições que visam conter a rápida proliferação da Covid-19 na capital fluminense. Entretanto, bares e restaurantes tiveram o horário ampliado de 17h para 21h e quiosques, até então proibidos, foram liberados.

O novo decreto libera a volta de ambulantes nas praias que podem trabalhar até às 17h. As lojas vão abrir depois das 10h. A prefeitura irá proibir a permanência das pessoas nas ruas, espaços públicos e praças entre 23h e 5h. A multa para quem descumprir a determinação é de de R$ 562,42. A nova medida não proíbe a circulação.