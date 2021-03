Prefeito Eduardo Paes: "Aguardamos mais vacinas para prosseguir" Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 21:32 | Atualizado 11/03/2021 22:15

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, na noite desta quinta-feira, que a vacinação da primeira dose em idosos acima de 75 anos foi suspensa. No Twitter, Paes explicou que a procura pelas doses foi maior do que a quantidade que a Prefeitura do Rio tem em estoque.

"Infelizmente teremos que suspender a vacinação prevista para amanhã e sábado para as pessoas de 75 anos. Tivemos uma procura acima da expectativa e não temos garantia de que as doses que já dispomos sejam suficientes. IMPORTANTE: Continuaremos aplicando a segunda dose normalmente. Aguardamos mais vacinas para prosseguir", afirmou.

Publicidade

Aguardamos mais vacinas para prosseguir.2/2 — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 12, 2021

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que continuará vacinando pessoas com 76 anos ou mais. A expectativa da SMS era de aplicar 25 mil doses. Até o final desta quinta-feira, foram vacinadas 38,6 mil pessoas, 13,6 mil doses além do previsto.

Publicidade