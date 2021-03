Geral - A vacinaçao contra o Covid-19 no Planetario da Gavea, zona sul do Rio, na manha de hoje. Na foto, Daniel Soranz, secretario municipal de saude. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - O Secretário Municipal de Saúde (SMS), Daniel Soranz, admitiu, nesta quinta-feira (11), que houve falha no cálculo de distribuição da vacina, o que gerou a falta de doses em algumas unidades de saúde, e também garantiu que a imunização segue normalmente nesta quinta-feira (11).

“A gente pede desculpas, teve um erro de cálculo em algumas unidades. A Secretaria Municipal de Saúde se desculpa com as pessoas que procuraram as unidades e não foram vacinadas no dia de ontem", admitiu Soranz em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo. O secretário também garantiu que as pessoas que não foram vacinadas nessa quarta-feira poderão se vacinar nesta quinta, e que o cronograma de imunização segue normalmente até sábado.

De acordo com o secretário, a vacinação foi interrompida em algumas unidades após uma alta procura, o que fez o estoque se esgotar. A SMS calculou a distribuição de vacinas na expectativa de atender 10 mil pessoas no período da manhã, mas acabou recebendo 19 mil, e muitos ficaram sem a vacina.

Idosos sem vacina

Um dos postos a ficar sem as doses foi a Casa Firjan, localizada em Botafogo, além desta, unidades de Copacabana, Grajaú, Vila Isabel e Leme também tiveram seus estoques do imunizante encerrados.