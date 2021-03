Hospital Federal do Andarai Daniel Castelo Branco

Por Bernardo Costa

Publicado 12/03/2021 13:01 | Atualizado 12/03/2021 14:09

Rio - A Justiça Federal expediu liminar determinando imediata suspensão dos trâmites e efeitos do processo seletivo regido pelo Edital nº14/2020, do Ministério da Saúde, destinado à contratação de 4.117 profissionais de saúde para atuação temporária nos seis hospitais e três institutos da rede federal de Saúde do Rio.

Segundo a decisão da 10ª Vara Federal, expedida na última segunda-feira (8), a União deve proceder à reanálise dos documentos comprobatórios de titulação acadêmica apresentadas no certame pelos candidatos que tiveram pontuação zerada

A decisão foi proferida em ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Município do Rio (Satem RJ) e abrange essa categoria de profissionais que se inscreveram no certame e tiveram suas pontuações zeradas: um total de 5.317 auxiliares e técnicos de enfermagem. A liminar determina que seja elaborada pelo Ministério da Saúde uma nova lista de classificação do certame.

O DIA procurou o Ministério da Saúde e aguarda posicionamento da pasta.