O segundo tenente João Pedro Fontaine Manso, de 25 anos, sofreu uma tentativa de assalto e reagiu Reprodução

Publicado 12/03/2021 13:52 | Atualizado 12/03/2021 14:12

Rogério estava em Minas quando soube da morte do filho. Ele disse que João Pedro estava no Rio para fazer um curso de duas semanas na Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste.

"É muito fácil falar do João Pedro, porque ele era um ótimo filho, um profissional dedicado e o sonho dele era fazer aquilo que ele fazia. Era o sonho dele desde pequeno ser militar do Exército Brasileiro. Todo mundo gostava dele, muito educado e simpático. Ele estava fazendo um curso de duas semanas na Vila Militar", contou o pai do tenente ao RJTV, da TV Globo.

O crime

