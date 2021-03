Um suspeito acabou sendo ferido depois de atacar policiais militares do 41º BPM que passavam em um dos acessos do Complexo do Chapadão, na Pavuna. Com ele, um fuzil, rádios transmissores e drogas foram apreendidos Divulgação/ Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 09:42 | Atualizado 13/03/2021 10:39

Rio - Um suspeito foi baleado e ferido depois de atacar policiais militares do 41º BPM (Irajá), na manhã deste sábado. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso atacou uma viatura que passava em um dos acessos do Complexo do Chapadão, na Pavuna, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na Estrada Chrisóstomo Pimentel de Oliveira.

Por meio de publicação em sua página no Twitter, às 8h56, a PM informou que, com o suspeito, foram apreendidos um fuzil, rádios transmissores e grande quantidade de drogas. O nome do suspeito não foi informado pela corporação. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o homem foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas.

Publicidade

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste sábado (13/03), policiais militares do 41ºBPM (Irajá) estavam em patrulhamento pela Estrada Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, na Pavuna, quando foram atacados por disparos de arma de fogo oriundos do Chapadão e reagiram ao ataque criminoso durante cerco ao local. Após cessar a situação, um indivíduo foi encontrado ferido e um fuzil calibre 556 foi apreendido. O socorro foi feito Hospital Estadual Carlos Chagas. Entorpecentes e rádios comunicadores também foram apreendidos. Ocorrência em andamento", informou a PM em nota às 10h19 deste sábado.