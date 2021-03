Macarrão é traficante do Complexo da Serrinha Reprodução

Publicado 13/03/2021 18:07 | Atualizado 13/03/2021 18:26

Rio - Agentes do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna) localizaram e prenderam, na tarde deste sábado, Guilherme Correa Augusto, de 25 anos, que é apontado como um dos comparsas do traficante Antônio Marcos da Silva Pereira, o Macarrão. Os dois são acusados de comandar o tráfico no Complexo da Serrinha, em Madureira, assim como praticar extorsões contra estabelecimentos comerciais, empresas e moradores da região

Desde janeiro de 2020, Guilherme e Macarrão vem constrangendo funcionários da empresa que administra um condomínio localizado na Rua Iguaçu, em Engenheiro Leal, tentando pegar para si dois apartamentos. Os bandidos, portando fuzis, invadiram o condomínio diversas vezes, roubaram as câmeras de segurança e exigiram que um morador pagasse o valor do aluguel e da taxa de condomínio diretamente, o que foi feito durante dois meses. O inquilino deixou o imóvel e pouco tempo depois a dupla de bandidos colocou um casal para morar no local.



Em seguida, os criminosos passaram a exigir outro apartamento, ameaçando invadir todos os apartamentos do prédio, caso não tivessem suas ordens atendidas.



Audácia

O grupo também extorquia uma empresa ônibus com garagem nos arredores do Complexo da Serrinha. Em janeiro e fevereiro de 2021, criminosos armados invadiram a garagem da empresa e roubaram as armas dos vigilantes. Eles também exigiram que a empresa pagasse R$ 5 mil por mês. Se não fossem atendidos, o grupo incendiaria as instalações da empresa e fuzilariam os ônibus. Durante as ações, os bandidos sempre falavam que agiam a mando de Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, de 34 anos, principal líder do tráfico de drogas do Complexo da Serrinha.